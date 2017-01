il molto vecchio gioco di Super Mario conduzione (Hack)

La nuova versione del gioco di Mario, Super Mario Run (Hack), è stata progettata e sviluppata in modo tale che una volta che un giocatore inizia la partita, lui tornerà indietro ai ricordi del suo giorno olden del gioco che è stato giocato in modalità bianca e nero in una schermata del desktop più grande. Questo nuovo gioco è molto semplice con nessun menu o pannelli di navigazione e ci vorrebbe solo pochi http://supermarioruntrucchi.com// secondi per esso a terra sui vostri schermi dal http://nintendospin.com/. Ora, ci sarà in grado di vedere Mario in attesa il suo marchio per iniziare il suo viaggio.